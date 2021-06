Sterbefallzahlen in der 21. Kalenderwoche 2021 im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre

Wiesbaden (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der 21. Kalenderwoche (24. bis 30. Mai 2021) in Deutschland

16 893 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt im Bereich des Durchschnitts der

Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche (+1 % oder 91 Fälle). Im Vergleich

zur Vorwoche ist die Zahl der Sterbefälle zurückgegangen. In der 20.

Kalenderwoche (17. bis 23. Mai 2021) lag sie nach aktuellem Stand bei 17 357 und

damit 2 % über dem Durchschnitt der vier Vorjahre (+387 Fälle). Dies geht aus

einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein

Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten

Sterbefallzahlen für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 19. Kalenderwoche 2021 (10. bis 16. Mai 2021) möglich. Indieser Woche gab es laut RKI 1 006 COVID-19-Todesfälle. Das waren 272 Fälleweniger als in der Vorwoche. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen in der 19.Kalenderwoche nach aktuellem Stand um 871 Fälle über dem Durchschnitt der vierVorjahre (+5 %). Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmalsauf die Entwicklung der Sterbefallzahlen ausgewirkt und den Durchschnitt dervier Vorjahre ab dann ebenfalls beeinflusst.Sterbefallzahlen in Thüringen am deutlichsten über dem DurchschnittAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der18. Kalenderwoche (3. bis 9. Mai 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie in 13der 16 Bundesländer mindestens 8 % über dem Durchschnitt der Vorjahre. Die dreiLänder mit den größten Abständen zum Durchschnitt waren Thüringen (+21 % oder109 Fälle), Sachsen (+15 % oder 159 Fälle) und Nordrhein-Westfalen (+14 % oder510 Fälle). Im Saarland, in Hamburg und in Bremen lagen die Sterbefallzahlen imBereich des Durchschnitts der Vorjahre beziehungsweise etwas darunter.Eine grafische Übersicht zur Entwicklung der Sterbefallzahlen für alleBundesländer ist über die Online-Version dieser Pressemiteilung unterwww.destatis.de verfügbar.Mäßige Übersterblichkeit in Belgien, niedrige in Spanien und EstlandDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichendein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eineseigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse bis