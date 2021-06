Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Alpha Esports Tech gibt Esports-Partnerschaft mit Centric Gaming bekannt Alpha schließt eine Partnerschaft mit Centric Gaming, einem in den größten und populärsten Esports der Welt tätigen Unternehmen, zur Veranstaltung von Wettbewerben in der GamerzArena ab 8. Juni 2021 Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE: …