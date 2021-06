DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Kooperation

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH: TIGRIS Capital & NFS Netfonds initiieren erfolgreiche wikifolio-Strategie als Fondslösung



08.06.2021 / 14:00

Die TIGRIS Capital GmbH hat mit Unterstützung des Haftungsdachs NFS Netfonds den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (WKN A2QDSH & WKN A2QDSG) initiiert. Aufgelegt wird der Aktienfonds gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund will in die besten Unternehmen des Mittelstandes mit einer Marktkapitalisierung von maximal einer Milliarde Euro investieren. "Bereits seit Februar 2014 habe ich die Strategie erfolgreich als wikifolio-Zertifikat umgesetzt und will diese mit meiner Fondslösung nun allen interessierten Anlegern zugänglich machen. Auch wenn die Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, verfolge ich natürlich das Ziel, mit dem Fonds zukünftig ähnlich erfolgreich zu sein, wie bisher mit dem Zertifikat", sagt Lukas Spang, Geschäftsführer und Gründer der TIGRIS Capital GmbH. "Small und Micro Caps laufen häufig ein wenig unter dem Radar, sind aber oftmals Marktführer in Nischenmärkten mit entsprechenden Wachstumspotenzialen, wesentlich dynamischer und erzielen langfristig oft eine bessere Performance als Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung, bergen jedoch auf Einzelebene auch ein entsprechend höheres Risiko. Deshalb ist ein sorgfältiges Management mit entsprechender Risikostreuung unumgänglich. Mögliche Informationsineffizienzen aufgrund der geringeren Aufmerksamkeit erfordern zudem entsprechende Kontakte, um die Chancen der Anlageklasse zu nutzen."

Die Anlagestrategie des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund hat für das Zielportfolio von 20 bis 30 Titeln einen klaren Fokus auf die Anlage in Small und Micro Caps. Der fokussierte Ansatz ist bewusst gewählt und soll dabei die Basis für das angestrebte Alpha gegenüber dem Markt sein. Zum Anlageuniversum zählen Unternehmen mit überproportionalen Wachstumsaussichten aus allen Branchen, die ihren Sitz in Europa, vornehmlich der D-A-CH-Region haben. Neben einer intakten Wachstumsstory achtet das Team aus Initiator, Haftungsdach und Portfoliomanagement aber auch auf die Themen Profitabilität, Cashflow-Stärke sowie Kapitalrenditen, um so die Qualität des Unternehmens einzuschätzen. "Wir wollen, dass ein Unternehmen profitabel wächst und damit auch Wert für die Aktionäre schafft. Nur dann qualifiziert es sich für den Fonds", sagt Spang. Die Identifikation potenzieller Portfoliokandidaten erfolgt auf Basis eines mehrstufigen quantitativen und qualitativen Bottom-up-Ansatzes.