ESI Group (Paris:ESI), ein Global Player im Bereich Virtual Prototyping für die Fertigungsindustrie, ist maßgeblich an dem erfolgreichen Abschluss der Entwicklungsphase des Nivus von Volkswagen do Brazil beteiligt. Eine wahre Weltpremiere, denn erstmals wurde der gesamte Entwicklungsprozess und die Vorproduktion vollständig digital und virtuell dargestellt. Das Vorhaben begann bereits vor der Pandemie und wurde während der COVID-19-Periode unter Anwendung aller geltenden Hygienemaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Dank Virtual Prototyping/Digital Development - einer signifikanten Veränderung in der Produktentwicklung - konnte die Entwicklungszeit auf etwa 10 Monate verkürzt und einige Millionen Euro an Kosten für den Bau physischer Prototypen eingespart werden: Ist dieser Erfolg gleichbedeutend mit einer Wende in der Automobilindustrie?

Schnell und vollständig digital die richtigen Entscheidungen treffen