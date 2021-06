11 Millionen Euro - United Charity mit neuem Spendenrekord / Europas größtes Charity-Auktionsportal sammelt eine ganze Million in kürzester Zeit

Baden-Baden (ots) - So schnell wie nie zuvor hat United Charity, Europas größtes

Charity-Auktionsportal, die nächste Million für den guten Zweck gesammelt: In

gerade einmal einem halben Jahr konnte der Spendenstand auf insgesamt elf

Millionen Euro erhöht werden. Elf Millionen, die seit 2009 verschiedenste

Hilfsorganisationen, insbesondere für Kinder, unterstützt haben.



Jeder einzelne Euro, der durch die Versteigerung einmaliger Dinge und Erlebnisse

eingenommen wird, geht ohne Abzug an verschiedenste Projekte weltweit. "Viele

Organisationen mussten im Corona-Jahr leider auf ihre üblichen Spendenevents

verzichten, was normalerweise große Einbußen bedeuten würde. Glücklicherweise

konnten wir ihnen mit unseren Online-Auktionen helfen und sie so ein Stück weit

auffangen", freut sich Dagmar Kögel, Schirmherrin von United Charity.







hautnah erleben - nicht als Zuschauer, sondern als echtes Teammitglied - das gab

es so noch nie. Nur auf http://www.unitedcharity.de haben Fans die Chance, sich

dieses "Once in a Lifetime"-Erlebnis zu sichern. Außerdem können sich

Fußball-Verrückte pünktlich zum EM-Comeback von Thomas Müller seine getragenen

Schuhe in die Vitrine stellen, Fans der Tanz-Show "Let's Dance" haben die Chance

mit Motsi Mabuse zu tanzen oder sich das getragene Kleid von Moderatorin

Victoria Swarovski zu sichern. Mitbieten lohnt sich also doppelt!



