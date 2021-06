In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten BARRICK GOLD.

In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten BARRICK GOLD. Seit der Ausbildung des letzten Verlaufshochs im Bereich von 25+ US-Dollar ging nicht mehr viel; um es einmal salopp zu formulieren. Die aktuelle charttechnische Konstellation ist nicht ohne Risiken, weist allerdings auch Chancen auf…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 30.05. unter anderem „[…] Die Aktie stieß daraufhin in den Widerstandsbereich von 25,0 / 25,5 US-Dollar vor. Hier liegt unter anderem das markante Hoch vom Jahresbeginn. Mit Erreichen der Zone setzten erste Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie bereits unter die 24 US-Dollar und damit unter die 200-Tage-Linie zwangen. Noch sollte man das Ganze nicht überbewerten, doch ein Warnsignal ist es allemal. Kurzum. Barrick Gold muss es gelingen, den Rücksetzer auf 23 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es sogar unter die 22,0 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Dass es nicht soweit kommen muss, dafür könnte der Goldpreis sorgen. Gold ist aktuell drauf und dran, sich oberhalb von 1.900 US-Dollar festzusetzen. In Bezug auf Barrick Gold ist die Aufgabenstellung auf der Oberseite klar definiert – die Aktie muss über die 25,0 / 25,5 US-Dollar laufen!“

In den letzten Handelstagen stand der wichtige Unterstützungsbereich um 23 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Bislang konnte die Aktie die Attacken auf diese Zone parieren. Die 23 US-Dollar im Verbund mit den 22 US-Dollar bilden gegenwärtig die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, verläuft in diesem Bereich doch auch der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die 38-Tage-Linie. Sollte es dennoch zu einem Bruch der 22 US-Dollar kommen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es weiterhin, die 25,0 / 25,5 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, um sich für höhere Kursziele zu empfehlen.

Das fundamentale Umfeld stellt sich weiterhin als überaus robust dar. Der Goldpreis notiert unverändert im Bereich von 1.900 US-Dollar. Auch wenn das Aufwärtsmomentum zuletzt etwas aus dem Edelmetall gewichen ist, so hält es doch unserer Einschätzung nach weiterhin alle Trümpfe in der Hand, um noch einmal Schwung in Richtung 2.000 US-Dollar aufnehmen zu können…