AKTIE IM FOKUS Klöckner schießen hoch - Besseres zweites Quartal erwartet Die Ankündigung eines unerwartet guten Quartalsergebnisses hat die Aktien von Klöckner & Co am Dienstagnachmittag deutlich angetrieben. Die Papiere des Stahlhändlers drehten auf über 5 Prozent Plus und schafften es damit sofort wieder über ihre …