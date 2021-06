MGI stockt Anleihe 2020/24 um weitere 150 Mio. Euro auf

Anleihe-Aufstockung – die Media and Games Invest SE (MGI) stockt ihre Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) um ein Volumen von 150 Mio. Euro auf – vorbehaltlich der finalen Zustimmung der Anleihegläubiger. Aufgrund der regen Nachfrage von qualifizierten Investoren werde die Anleihe nach Angaben von MGI zu 102% des Nennwerts platziert. Das platzierte Anleihevolumen steigt damit von 120 Mio. Euro auf 270 Mio. Euro. Die zusätzlichen Anleihemittel dienen dem weiteren Unternehmenswachstum. MGI verfügt nach eigenen Angaben über eine starke M&A-Pipeline und plant, in den kommenden Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen zu übernehmen, nachdem in 2021 bereits drei M&A-Transaktionen abgeschlossen wurden.

Als Voraussetzung für die Platzierung der Aufstockungstranche benötigt MGI noch die finale Zustimmung der bestehenden Anleihegläubiger. Diese sollen Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen, im Rahmen dessen die Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) auf ein maximales Volumen von 350 Mio. Euro erhöht werden kann. Die Genehmigung der Gläubiger erfolgt im Wege eines schriftlichen Verfahrens, das am 16. Juni 2021 abgeschlossen werden soll. MGI hat nach eigenen Angaben bereits Stimmrechtszusagen von Anleihegläubigern in Höhe von 57 % der ausstehenden Anleihenvolumens erhalten. Die finale Abwicklung der Anleiheemission wird daher voraussichtlich am 18. Juni 2021 erfolgen.