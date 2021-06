Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine SERIX™ Daten für europäische Privatanleger für den Monat Mai veröffentlicht, die als Stimmungsindikator gewertet werden können.

Die Stimmung gegenüber den nordeuropäischen Aktienindizes blieb im Mai weitgehend stabil, obwohl die Privatanleger Italien und Spanien weniger positiv bewerteten. Sowohl der MIB als auch der IBEX fielen in den negativen Bereich und sanken auf 98, verglichen mit 106 bzw. 107 im April.

"Da das britische Pfund einen starken Monat gegenüber dem Yen und dem Dollar erlebte, insbesondere in der zweiten Maihälfte, deutet die rückläufige SERIX™-Stimmung bei den Basiswerten GBP/USD und GBP/JPY darauf hin, dass die europäischen Privatanleger nur begrenzte Erwartungen für weitere Kursanstiege hatten und versucht haben, kurzfristig aus den Abwärtsbewegungen Kapital zu schlagen", kommentiert Michael Hall, Head of Business Development bei Spectrum Markets, die Daten.

Im Mai wurden 63,8 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt, wobei über ein Drittel (35,5 %) der einzelnen Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 MEZ) stattfanden. 85,7 % dieser Aktivität entfielen auf Indizes, 8,9 % auf Währungspaare und 5,4 % auf Rohstoffe, wobei die drei meistgehandelten zugrunde liegenden Märkte OMX 30 (32,5 %), DAX (20 %) und S&P 500 (12,5 %) waren.

Betrachtet man die SERIX™-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Märkte, so setzte der OMX 30 den seit Jahresbeginn zu beobachtenden Aufwärtstrend fort und stieg von 94 im April auf 97 im Mai, während der DAX einen Rückgang von 101 auf 99 verzeichnete. Der S&P 500 war mit 99 knapp in der positiven Zone, jedoch mit einem deutlichen Sprung von 90 im April.

Über SERIX™

Der Spectrum European Retail Investor Index (SERIX™) nutzt die paneuropäischen Handelsdaten der Börse, um die Stimmung der Anleger gegenüber der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten zu beleuchten. Der Index wird auf monatlicher Basis berechnet, indem der Anteil der Trades mit fallender Tendenz vom Anteil der Trades mit steigender Tendenz abgezogen wird. Daraus ergibt sich ein einzelner Wert (basierend auf 100), der die Stärke und Richtung der Stimmung anzeigt:

SERIX™ = (% Trades mit steigender Tendenz - % Trades mit fallender Tendenz) + 100

Als Trades mit steigender Tendenz gelten Käufe von Long-Instrumenten und Verkäufe von Short-Instrumenten. Trades mit fallender Tendenz sind Verkäufe von Long-Instrumenten und Käufe von Short-Instrumenten. (Eine detaillierte Methodik und ein Beispiel finden Sie hier.

Über Spectrum Markets

Spectrum Markets ist der Handelsname der Spectrum MTF Operator GmbH. Sie hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist ein paneuropäischer Handelsplatz für verbriefte Derivate, der sich an Finanzinstitutionen und deren Privatanleger richtet.

Die von der BaFin regulierte und MiFID II-konforme Plattform nutzt ein einzigartiges, offenes System, durch das Anleger mit großer Auswahl, Kontrolle und Stabilität handeln können. Durch seine europaweit gültige ISIN, den 24/5 Handel und seine proprietäre Plattform garantiert Spectrum die Mindestliquidität seiner Produkte und ist in der Lage, schnell und sicher eine beträchtliche Anzahl von Orders auszuführen und mehrere Quotes pro Sekunde zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter spectrum-markets.com.

