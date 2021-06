Parallel Wireless kündigt branchenweit führendes Open-RAN-Ökosystem auf der MWC21 in Barcelona an

Nashua, N.h. (ots/PRNewswire) - Entwicklung und Innovation mit demfortschrittlichsten Open-RAN-Ökosystem, das ALL G - 2G, 3G, 4G, 5G mit Intel,GigaTera Communications, Comba Telecom, Supermicro, Silicom, Facebook Connectivity, Red Hat, Telecom Infra Project und O-RAN Alliance umfasstParallel Wireless, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3186649-1&h=1354150567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3186649-1%26h%3D2979299607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252F%253F%2526utm_source%253Dnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dpress-release%2526utm_content%253Dmwc21%2526utm_term%253Dpr06-2021%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc&a=Parallel+Wireless%2C+Inc) ., das führende US-amerikanischeUnternehmen für O-RAN-konformes, Open-RAN, das ALL Gs ermöglicht, hat einenMeilenstein bei der Schaffung des größten Ökosystems von Open-RAN-Partnernerreicht, und plant, mit unseren Partnern die neuesten Innovationen derOpen-RAN-Technologie auf der MWC21 - Barcelona in Halle 2, Stand 2015 zudemonstrieren.