Nexus Gold beginnt mit Explorationsprogramm bei Gold-Kupfer-Projekt Gummy Bear im Norden von Neufundland in Kanada

Vancouver (Kanada), 8. Juni 2021. Nexus Gold Corp. (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Explorationsarbeiten in seinem 2.525 ha großen Konzessionsgebiet Gummy Bear („GB“) begonnen hat, das sich in der Nähe von Halls Bay (im westlichen Gebiet der Notre Dame Bay) im Norden von Neufundland in Kanada befindet.

Die laufenden Vorarbeiten umfassen Schürfgrabungen und Bodenprobennahmen im Erkundungsstil mit Probennahmestationen in einem Abstand von 50 m auf Rasterlinien mit einem Abstand von 100 m, die miteinander verkettet sind und ineinander übergehen. Das Probennahmemuster mit großen Abständen soll eine erste breite Abdeckung und Bewertung des Gold- und Basismetallpotenzials des Konzessionsgebiets ermöglichen, während eine detailliertere Probenabdeckung folgen wird, bis günstige Analyseergebnisse vorliegen (die Proben werden regelmäßig zur Analyse an Eastern Analytical Ltd. in Springdale, 20 km vom Konzessionsgebiet entfernt, eingereicht).

Im Rahmen der ersten Probennahmen werden etwa 750 Bodenproben entnommen. Die Ausrichtung der Probenlinie wurde so konzipiert, dass sie eine Reihe von EM-Leitern, die anhand historischer geophysikalischer Flugvermessungen interpretiert wurden, sowie einen Bereich mit kaum zutage tretendem Sedimentgestein, das von goldhaltigen Quarzerzgängen durchzogen ist, durchschneidet. Schürfprobennahmen am letztgenannten Standort ergaben im Jahr 1999 mehrere anomale Goldwerte von bis zu 2,2 g/t Gold, die mit stark anomalem Arsen einhergehen (Quinlan, 1999).

Ein Teil des westlichen Bereichs des Konzessionsgebiets liegt unter felsischem und mafischem Vulkangestein des Buchans-Roberts Arm Belt (Vulkanbogen) aus dem frühen Ordovizium, der die weltbekannten Buchans-Basismetalllagerstätten beherbergt, die 88 km weiter südwestlich liegen. Die Buchans-Minen produzierten zwischen 1928 und 1984 16,2 Mt Erz mit durchschnittlich 14,5 % Zink, 7,6 % Blei, 1,3 % Kupfer, 126 g/t Silber und 1,37 g/t Gold (Thurlow & Swanson, 1987). Andere Lagerstätten innerhalb des Gürtels beinhalten: die ehemalige (1967–1971) Mine Gullbridge (3 Mt mit 1,1 % Kupfer), die 12 km südwestlich des Konzessionsgebiets liegt (Swinden, 1988, 1987); die Kupfer-Zink-Lagerstätte Lake Bond (2,6 Mt mit 0,3 % Kupfer und 2,1 % Zink), die 19 km weiter südwestlich liegt (MacPherson & Reed, 1989); sowie die historischen Minen Crescent Lake und Pilley‘s Island (spätes 19. bis frühes 20. Jahrhundert), die 16,5 bzw. 25 km nordöstlich des Konzessionsgebiets liegen.