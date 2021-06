CureVac nähert sich dem nächsten Kursziel!

Es ist und bleibt spannend in Sachen Corona-Impfstoff. CureVac ist auf dem besten Weg zur Zulassung. Charttechnisch macht die Aktie genau das, was sie soll. Kommt bald der ganz große Durchbruch? Derzeit ist nichts medial präsenter als das Thema …

Es ist und bleibt spannend in Sachen Corona-Impfstoff. CureVac ist auf dem besten Weg zur Zulassung. Charttechnisch macht die Aktie genau das, was sie soll. Kommt bald der ganz große Durchbruch?Derzeit ist nichts medial präsenter als das Thema Impfstoff. In CureVac (NL0015436031) steckt die Hoffnung, noch effizienter als Biontech und Moderna zu sein. So weit, so gut. Aus Sicht der Charttechnik können wir feststellen, der besagte kurzfristige Aufwärtstrend aus März 2021 zeigt Wirkung. Aktionäre haben die Chance genutzt nachzulegen und der Aktienwert ist ...