Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Lebensmittelkette Choices Markets eine Vereinbarung unterzeichnet hat, die eine Aufnahme seiner neuen natürlichen Gesundheitsproduktlinie, deren Markteinführung offiziell am 3. Juni stattfand, in das Sortiment des Lebensmittelhändlers vorsieht.

Die von einem heimischen Besitzer betriebene Lebensmittelkette wird die gesamte Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten von HAVN Life in ihr Sortiment aufnehmen und über alle Filialen vertreiben. Die Produktlinie wird voraussichtlich noch in diesem Monat in die Regale kommen.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten ab nun in den Läden von Choices Markets erhältlich ist", meint Tim Moore, CEO von HAVN Life. "Als Anbieter von natürlichen Lebensmitteln, Bio-Produkten und Lebensmittelspezialitäten setzt Choices Markets genauso wie wir auf Gesundheit und Wellness. Wir finden es großartig, dass wir so unser Vertriebsnetz erweitern können, um einen entsprechenden Beitrag zum Aufbau und zur Stärkung gesunder Gemeinden zu leisten", fügt er hinzu.



Choices Markets ist der zweite Einzelhandelspartner, den Havn Life im Rahmen seiner Vertriebsstrategie ins Boot holen konnte. Ziel ist hier, über den Einzelhandel, den Online-Handel und Abodienste eine breitgefächerte Klientel aufzubauen und diese mit hochwertigen Produkten zu beliefern. Die sieben Formulierungen können derzeit über yourHAVNlife und gegen Ende des Monats auch über Amazon sowie ausgewählte Läden der Kette Nesters Market in British Columbia bezogen werden.



Die Formulierungen von Havn Life sind gentechnikfrei, vegan, bioverfügbar und wurden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen mit dem Ziel, eine Optimierung des Menschen zu erreichen. Die natürliche Gesundheitsproduktlinie wurde sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Gesundheit des Gehirns mit natürlichen Wirkstoffen zu unterstützen, die nachweislich das Gedächtnis, die Konzentration, die Energie sowie alle kognitiven Funktionen