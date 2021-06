Neue Debitorenmanagement-Lösung von BlackLine optimiert strategische und operative Entscheidungsprozesse internationaler Unternehmen

Frankfurt (ots) - BlackLine, Inc (https://www.blackline.com/) . (Nasdaq: BL),

führender Anbieter automatisierter Software für die Finanzbuchhaltung, stellt

BlackLine AR Intelligence vor - die neueste Automatisierungslösung für die

Debitorenbuchhaltung, entwickelt zur Ergänzung und Erweiterung seiner

umfangreichen Finanzmanagement-Plattform. Zur optimalen Einschätzung

finanzieller Chancen und Risiken, ermöglicht BlackLine AR Intelligence seinen

Kunden Zugang zu belastbaren Echtzeitdaten, mit deren Hilfe sie das

Finanzverhalten der eigenen Kunden analysieren und die gewonnenen Informationen

für strategische und operative Entscheidungen nutzen können.



Gerade in der heutigen Wirtschaftslage sind das Debitorenmanagement und die

Gesamtbeurteilung des Zahlungsverhaltens besonders wichtig. Unternehmen müssen

Entscheidungen auf Grundlage genauer Echtzeitdaten treffen können. BlackLine AR

Intelligence steigert den strategischen Wert der KI-gestützten Cash-Application

von BlackLine durch das Erschließen von Echtzeitdaten in Kombination mit

leistungsstarken Analysen und optimiert dadurch wichtige Entscheidungsprozesse

im gesamten Unternehmen.







höchste Priorität. BlackLine AR Intelligence gibt unseren Kunden einen

fundierten Einblick in die finanziellen Risiken und Chancen ihrer eigenen

Kundendatenbank - durch das Erschließen von Daten, die bislang entweder nicht

zur Verfügung standen oder deren manuelle Aufbereitung Tage und Wochen in

Anspruch genommen hätte", sagt Kevin Kimber, Geschäftsführer der Abteilung

Internationales Debitorenmanagement von BlackLine. "BlackLine AR Intelligence

liefert Soll- / Haben- / Umsatzzahlen in Echtzeit, wovon nicht nur das

Debitoren- und Forderungsmanagement und die Auftragsabwicklung profitieren,

sondern auch das leitende Management wie z. B. die Leitung der Finanzabteilung,

das Controlling, die Vermögens-verwaltung sowie der Vertrieb und das Team um den

Chief Revenue Officer.Unternehmen können somit durch die präzise Analyse des

Zahlungsverhaltens ihrer Kunden Risiken reduzieren, Prognosen verbessern, ihr

Umsatzkapital optimieren und das Wachstum steigern."



Im Jahr 2020 wurden über die BlackLine Cash Application Zahlungen in Höhe von

über $ 187 Mrd. USD abgewickelt. Durch die Ergänzung mit BlackLine AR

Intelligence erhalten Kunden entscheidende Zahlen für das Risikomanagement, zur

Bewertung des Cashflows und der Zahlungseingänge sowie Echtzeit-analysen und

-berichte. Vorkonfigurierte, interaktive Dashboards liefern

Schlüsselinformationen wie beispielsweise:

