Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem ein Gutachten aus dem Wirtschaftsministerium wieder einmal die drohende Finanzierungslücke der Rentenversicherung offenbart, ist eine neue Debatte um ein höheres Eintrittsalter entbrannt. Ökonomin Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, unterstützt eine entsprechende Forderung.





"Die gesetzliche Rente steuert auf ein ernstes Finanzierungsproblem zu", sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Schnitzer griff einen Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums auf, das gesetzliche Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Diesen Vorschlag habe der Sachverständigenrat, die sogenannten "Wirtschaftsweisen", schon vor einem Jahr unterbreitet. Auch sei der Sachverständigenrat ebenfalls dafür, den ausgesetzten Nachholfaktor wieder einzusetzen. Als "interessant" bezeichnete die Wirtschaftsweise den Vorschlag, das Renteneintrittsalter mit einem sogenannten Renteneintrittsfenster zu flexibilisieren. "Es ist hilfreich, in der Rentendebatte auch ganz neue Alternativen in den Blick zu nehmen", sagte Schnitzer. Die Ökonomin appellierte, angesichts der Coronakrise die Diskussion um eine Rentenreform "besser heute als morgen" zu führen. "Ein Festhalten an der doppelten Haltelinie - höchstens 20 Prozent Beitragssatz, mindestens 48 Prozent Rentenniveau - wird nur durch immer höhere Bundeszuschüsse zu finanzieren sein. Das wird den Bundeshaushalt schon bald überfordern", warnte die Wirtschaftsweise. Monika Schnitzer ist Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie gehört seit April 2020 dem Sachverständigenrat an, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät. Auch der frühere Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, unterstützt Forderungen nach einer Rente mit 68: "Die finanzielle Schieflage der gesetzlichen Rentenversicherung ist lange bekannt und in den vergangenen beiden Legislaturperioden durch die Mütterrenten, die Rente mit 63 für langjährig Versicherte und die Grundrente immer weiter verschlechtert worden. Ab 2025 wird es zunehmend problematisch. Ein unverzichtbarer Bestandteil einer Lösung des Problems liegt in der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nach 2031 auf über 67 Jahre", sagte Feld der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).