Foto: finanzbusiness Angeklagter will nicht zum Cum-Ex-Prozess kommen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 68 | 0 | 0 08.06.2021, 15:18 | Der dritte Cum-Ex-Prozess in Bonn startet in der kommenden Woche ohne den Angeklagten: einen ehemaligen Mitarbeiter der Sarasin-Bank mit Adresse in der Schweiz. Das könnte jetzt immer öfter passieren.

