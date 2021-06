Miele baut Engagement für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz deutlich aus / CO2-Neutralität für alle Standorte ab 2021 / Hochwertige Klimaschutzprojekte ergänzen das Programm (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gütersloh (ots) - Der Kampf gegen den Klimawandel ist die vielleicht größteHerausforderung unserer Zeit. Mehr denn je ist deshalb auch die Wirtschaftgefordert, hier ihren maßgeblichen Beitrag zu leisten. Dieser Verantwortungstellt sich Miele als Familienunternehmen in vierter Generation mit Nachdruck:Ab 2021 arbeitet der Gütersloher Familienkonzern über alle Standorte hinwegCO2-neutral. Dies bezieht sich auf Treibhausgasemissionen aus eigenenVerbrennungsprozessen ("Scope 1") sowie den Emissionen der Energielieferanten("Scope 2").Miele orientiert sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens, die globaleErderwärmung gegenüber der vorindustriellen Ära auf deutlich unter 2 °C, besser:unter 1,5 °C, zu begrenzen. "Als produzierendes Unternehmen sind wir uns unsererVerantwortung in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette bewusst undsetzen uns langfristig auch hier ehrgeizige Ziele", erklärt derGeschäftsführende Gesellschafter Dr. Markus Miele. Zu dem Zweck ist dasUnternehmen im Januar der sogenannten Science-Based-Targets-Initiative (SBTi)beigetreten und verpflichtet sich damit, ein wissenschaftsbasiertesEmissionsreduktionsziel zu verfolgen. Dieses schließt auch langfristige Zieleentlang der Wertschöpfungskette ein, zum Beispiel beim Bezug von Materialien, inder Nutzungsphase der Produkte und bei der Entsorgung oder beim Transport("Scope 3").Um CO2-Neutralität zu erreichen, sollen aber zunächst die direktenCO2-Emissionen an den Standorten, die etwa durch Heizung, Strom- undTreibstoffverbrauch entstehen, deutlich reduziert werden ("Scope 1").Entsprechendes gilt für die indirekten CO2-Emissionen, die durch dieStromerzeugung der Energielieferanten entstehen ("Scope 2"). Ziel ist, den soerrechneten Ausstoß von CO2 bis 2030 um 50 Prozent zu senken - verglichen mit2019. Bei einem Ausstoß von 90.000 Tonnen CO2 im Jahr 2019 entspricht dies einerReduktion von etwa 45.000 Tonnen. Dafür soll die eigene Stromerzeugung mit Hilfevon Photovoltaikanlagen in den nächsten Jahren massiv auf- und ausgebaut werden.Bereits im April startete im Miele-Werk im chinesischen Dongguan einePhotovoltaikanlage mit einer Fläche von knapp 8.150 Quadratmetern, die etwa einDrittel des dortigen Strombedarfs deckt. Allein durch diese Maßnahme spart Miele1.600 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Auch am Stammsitz in Gütersloh und an weiterenWerkstandorten sind zusätzliche Photovoltaikanlagen geplant.Langfristige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks als ZielGleichzeitig stellt Miele seine weltweite Stromversorgung vollständig auferneuerbare Energiequellen um - hierbei handelt es sich um mehr als 165.000Megawattstunden im Jahr. So bezieht Miele Strom aus erneuerbaren Energien direkt