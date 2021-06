Da hat es die FDP in Sachsen-Anhalt endlich nach Jahren wieder über die 5 % Hürde geschafft und darf wieder in den Landtag in Magdeburg einziehen – und das erste, was die FDP unternimmt, ist, ihren Wählern eine lange Nase zu drehen. Die Spitzenkandidatin der FDP, die in Geldern geborene Lydia Hüskens, die in Magdeburg

Der Beitrag Wer gelb wählt, wählt grün erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.