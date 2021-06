Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Einhell Germany Prognose wird angehoben Einhell Germany hat am Dienstag Eckdaten für den Zeitraum von Januar bis Mai 2021 vorgelegt. Der Umsatz sei gegenüber den 273 Millionen Euro aus dem Vorjahreszeitraum auf 383 Millionen Euro gestiegen, so das Unternehmen aus Landau an der Isar. Die …