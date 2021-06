Zulassung von Alzheimer-Medikament beflügelt Biogen-Aktie

08.06.2021

Als die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag die Zulassung des in seiner Wirksamkeit umstrittenen Alzheimer-Medikaments des Pharmaunternehmens Biogen bekanntgab, konnte die Aktie bis Handelsschluss ein Plus von 38,34 % auf 395,85 US-Dollar …

Foto: www.ntg24.de