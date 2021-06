PingPong Payments startet neue Währungsumtauschdienste in PLN und SEK

Sowohl PLN als auch SEK sind die neuesten Währungen, die zu den globalen Zahlungslösungen von PingPong Payments hinzukommen. Sie bieten Händlern und Online-Verkäufern jetzt über Amazon und andere Plattformen die meisten Optionen für Währungsumrechnungen und den breitesten internationalen Marktzugang für Zahlungstransaktionen. PingPong Payments ist derzeit der einzige Amazon-Zahlungsdienstleister, der die polnische Währung anbietet.

Schweden und Polen sind zwei der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte Europas. Polen hat aufgrund der Covid-19-Pandemie ein beispielloses Wachstum bei den Online-Verkäufen verzeichnet. Fast 80 Prozent der Internetnutzer in Polen tätigen Online-Käufe. Die führende polnische E-Commerce-Plattform Allegro verzeichnet 20 Millionen Website-Besuche pro Monat. Ähnlich sieht es in Schweden aus. Hier belief sich der Umsatz im E-Commerce im Jahr 2020 auf 11.211 Millionen USD und wird voraussichtlich um 5,2 % pro Jahr wachsen, was bis 2024 zu einem Marktvolumen von 13.729 Millionen USD führen wird.

Kenny Tsang, Geschäftsführer von PingPong Payments, erläuterte: „Während eines Jahres, in dem viele traditionelle Unternehmen unter den Folgen von Covid-19 gelitten haben, konnte PingPong erfolgreich einen aufstrebenden E-Commerce-Markt unterstützen und weltweit Wachstum erzielen. Unsere Fähigkeit, jetzt sowohl polnische als auch schwedische Währungsumtauschdienste anzubieten, bietet US-amerikanischen wie internationalen Händlern Zugang zu zwei der am schnellsten wachsenden und wohlhabendsten E-Commerce-Märkte in Europa."