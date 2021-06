JLT Mobile Computers kündigt die nächste Generation seiner ultrarobusten, schlanken und leichten 10-Zoll Android-Tablets an

Neben Android 9 bieten die neuen Tablets einen erheblichen Leistungsschub, ein helleres und kontrastreicheres Display, schnellere Kommunikation, USB-Typ C und Kameras mit höherer Auflösung

Växjö, Schweden, 8. Juni 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler von Computern für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, stellt mit dem MT3010A-Computer die nächste Generation seiner Android-9-Tablets vor. Dank des kompakten 10-Zoll-Formfaktors und des geringen Gewichts eignet sich das ultrarobuste Tablet insbesondere für den Einsatz in Bereichen wie Lagerhaltung, Logistik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Transport und Hafenlogistik.

Das MT3010A-Tablet bietet deutlich mehr Leistung und Funktionalität im Vergleich zum bisherigen MT2010A, hat jedoch das gleiche Design, die gleichen Abmessungen und Anschlüsse wie sein Vorgängermodell, wodurch sich bestehende Investitionen in Plattformperipherie und Zubehör weiterverwenden lassen.

Android hält einen dominanten Marktanteil bei Smartphones und Milliarden von Nutzern sind mit der Bedienung von Android vertraut. Angesichts der Unterstützung durch eine riesige Software- und Entwickler-Community ist Android eine perfekte Ergänzung zu Microsoft Windows-basierten Systemen und Infrastrukturen und bietet zudem eine Migrationsmöglichkeit von nicht mehr erhältlichen Legacy-Systemen. All dies hat sehr schnelle technologische und funktionale Fortschritte bei der Android-Hardware und -Software hervorgebracht, die JLT seinen Kunden mit dem neuen MT3010A-Tablet nun ebenfalls zur Verfügung stellt.

„Android macht rasante Fortschritte was die Leistung und die Einsatzmöglichkeiten angeht“, sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden immer die neuesten und besten Produkte erhalten, um ihre Betriebsabläufe verbessern und ihre Produktivität steigern zu können. Unser neues MT3010A-Tablet liefert einen großen Schritt nach vorn in Sachen Leistung und Features. Damit geben wir Kunden in Warenlagern, Containerhäfen und ähnlichen Umgebungen alle Funktionalität, die sie bei ihrer Arbeit benötigen.“