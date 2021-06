Hamburg (ots) -



- Deutliche Verbesserung der Konditionen beim Erfinder des Teilverkaufs: Zum

Juni sinken die jährlichen Kosten von 3,3 Prozent auf 2,9 Prozent der

Wunschauszahlung

- Neu: wertfaktor gibt bis 20.000 Euro für Instandhaltung und Investitionen dazu

- Halbierter Preis für Makler-Leistungen: wertfaktor senkt Verkaufskosten auf

3,25 Prozent



Starke Konditionsverbesserung beim Marktführer für den Teilverkauf: Ab Juni 2021

sinken die jährlichen Kosten für neue wertfaktor-Kunden von 3,3 Prozent auf nur

noch 2,9 Prozent auf den ausgezahlten Betrag. Damit spart ein durchschnittlicher

wertfaktor-Kunde rund 8.000 Euro Finanzierungskosten auf einen Auszahlungsbetrag

von 200.000 Euro über eine Laufzeit von 10 Jahren. Das sogenannte

Nutzungsentgelt von jetzt 2,9 Prozent wird alle zehn Jahre entsprechend der

10-jährigen Bundesrendite angepasst. Alle Kosten des Teilverkaufs wie

Notargebühren und den Grundbucheintrag trägt wertfaktor weiterhin allein.





"Mit dem Teilverkauf haben wir in Deutschland eine Marktlücke geschlossen: VieleSenioren können oder wollen keinen Kredit aufnehmen, um sich Wünsche zu erfüllenoder ihren Lebensstandard zu halten", sagt Christoph Neuhaus, Gründer undGeschäftsführer der wertfaktor Immobilien GmbH. "Mit dem Teilverkauf anwertfaktor können Eigenheimbesitzer jetzt Teile ihres Immobilienvermögens zuBargeld machen, ohne ihr Haus komplett verkaufen oder beleihen zu müssen. Dasswir mit der starken Konditionsanpassung jetzt sehr nahe an aktuelleFinanzierungszinsen rücken, freut uns besonders für alle Kunden, die einenTeilverkauf für sich in Erwägung ziehen."Investitionen und Instandhaltung: wertfaktor beteiligt sich mit bis zu 20.000EuroEbenfalls neu: wertfaktor beteiligt sich als neuer Miteigentümer zukünftig auchan den Kosten für die Instandhaltung. Für die Sanierung von Heizungsanlagen,Elektrik und Rohren sowie für Investitionen wie Wärmedämmung oder den Austauschvon Fenstern übernimmt der Erfinder des Teilkaufs in Zukunft seinen Anteil anjeder Rechnung bis insgesamt 20.000 Euro pro Immobilie. Eine Abstimmung mitwertfaktor oder ein vorheriger Antrag seien dabei nicht notwendig, so Neuhaus."Unsere Kunden lieben ihr Eigenheim und behandeln es pfleglich. Wir wollen siedabei unterstützen, möglichst lange und zufrieden zuhause leben zu können. Undnatürlich kommt uns die Pflege der Immobilie als Miteigentümer bei einemspäteren Verkauf auch zugute. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Weg gefundenhaben, unseren Kunden hier zur Seite zu stehen."Beim Verkauf der Immobilie: Volle Leistung, halbe KostenAuch die Gebühr für einen späteren Verkauf der Immobilie konnte wertfaktor noch