- Der Fachkräftemangel ist so groß wie nie zuvor in den letzten 15 Jahren.

- Deutsche Arbeitgeber melden für Juli, August und September 2021 positive

Beschäftigungspläne: Sie berichten einen saisonbereinigten

Netto-Beschäftigungsausblick von +11 %.

- Branchen- und regionsübergreifend zeigen sich optimistische

Beschäftigungsaussichten.



Vierteljährlich befragt die ManpowerGroup mehr als 42.000 Arbeitgeber in 43

Ländern zu ihren Beschäftigungsplänen für das kommende Quartal. Darüber hinaus

untersucht die ManpowerGroup im jährlichen Rhythmus Trends zum Thema

Fachkräftemangel.





Die Arbeitgeber zeigen sich hinsichtlich der Erholung des Arbeitsmarktes sooptimistisch wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr; weltweit erwarten 49Prozent, dass sie bis Ende 2022 wieder das Beschäftigungsniveau von vor derPandemie erreichen werden. In Deutschland scheinen die Arbeitgeber jedochunsicherer zu sein: Auf die Frage, wann ihre Beschäftigungspläne wieder auf denStand von vor der Pandemie zurückkehren, antworten 56 Prozent der Befragten mit"Weiß nicht".Gleichzeitig berichten 69 Prozent der befragten Arbeitgeber weltweit vonSchwierigkeiten, offene Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. InDeutschland sind es sogar 82 Prozent. Nur ihre Kollegen in Frankreich (88Prozent), Rumänien (86 Prozent) Italien (85 Prozent) und der Schweiz (83Prozent) berichten einen noch größeren Fachkräftemangel.Der Umgang mit flexiblen Arbeitsmodellen verdeutlicht die kulturellenUnterschiede zwischen den Ländern: Die deutschen Arbeitgeber rechnen eher inHinblick auf die vermehrte Arbeit im Homeoffice eher mit negativen Folgen fürweiche Faktoren (58 Prozent), etwa für die Unternehmenskultur oder dasWohlbefinden der Mitarbeiter, und nicht so sehr für die Produktivität (15Prozent). Im EMEA-Raum benennen hingegen 31 Prozent einen Produktivitätsverlustals ihre größte Sorge.82 Prozent der Arbeitgeber in Deutschland geben an, die negativen Folgen desFachkräftemangels zu spüren.Unternehmen müssen sich schon länger dem "War for Talent", dem Wettbewerb um diebesten Fachkräfte, stellen. Sie versuchen, Mitarbeiter mit attraktiven Angebotenzu gewinnen, die weit über die finanzielle Vergütung hinausreichen. 2021 ist derFachkräftemangel trotz der Pandemie so hoch wie nie zuvor in den letzten 15Jahren.Deutschland weist einen extrem hohen Fachkräftemangel auf: 82 Prozent derArbeitgeber sagen, dass sie die Folgen spüren - das entspricht einem Anstieg vonzehn Prozent in gerade einmal zwei Jahren. Der EMEA-Raum ist mit 74 Prozent vomFachkräftemangel besonders stark betroffen, verglichen mit dem