Frankfurt (ots) -- Im Pandemiejahr wurde viel gespart und investiert- Anlegen lohnt sich mehr als Sparen - nicht nur finanziell- Neue Website vermittelt Sparerinnen und Sparern ein besseres Verständnis derKapitalanlage und unterstützt sie dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichenDie Pandemie hat nicht nur die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten,sondern auch deren Finanzen massiv beeinflusst. Aufgrund der zahlreichenEinschränkungen waren die Möglichkeiten des Ausgebens beschränkt. Gleichzeitigwar auch die Unsicherheit durch die Pandemie hoch. Beides sind Gründe dafür,dass die Sparquoten vieler Haushalte anstiegen. Um zu ermitteln, ob und wie diePandemie die Einstellung zum Sparen und Anlegen dauerhaft verändert hat, wurdenfür eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management über 5.000 Frauen undMänner in zehn europäischen Ländern befragt. "Die anhaltende Unsicherheit derPandemie hat vielen verdeutlicht, wie wichtig Entscheidungsfreiheit für dasfinanzielle und emotionale Wohlbefinden ist. Da mit finanzieller Unabhängigkeitaußerhalb von Pandemiezeiten die berufliche und private Freiheit steigt, währendaktuell wegen geringerer Ausgaben zusätzliche Beträge zur Verfügung standen, istdieses Thema für viele in den Fokus gerückt", stellt Matthias Schulz, ManagingDirector bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, die Motivation für dieStudie vor.Steigende SparquotenWie die Befragung zeigt sind die Auswirkungen der Pandemie auf die persönlichenEinkommen recht verschieden: Während etwas mehr als ein Drittel der Befragtenkeine Beeinträchtigung des Einkommens erlebt hat, werden von rund einem weiterenDrittel Auswirkungen erwartet, die aber noch nicht eingetroffen sind. Beiwiederum knapp einem weiteren Drittel der Befragten ist das persönlicheEinkommen durch die Pandemie beeinträchtigt. So verwundert es nicht, dass sowohldie befragten Frauen als auch Männer im vergangenen Jahr weniger ausgegebenhaben - jeweils rund ein Drittel der Befragten hat die Ausgaben gesenkt.Ob es an den fehlenden Möglichkeiten des Ausgebens lag oder an bewusstenEinsparungen - auf jeden Fall haben die befragten Frauen und Männer in derPandemie ihre Ersparnisse gesteigert. Während bei den Frauen rund jede dritteBefragte ihre Ersparnisse aufgestockt hat, waren es bei den Männern vier vonzehn. Ihre Ersparnisse reduziert haben dagegen nur 17 Prozent der Frauen und 19Prozent der Männer. Diejenigen, die bereits anlegen, haben sowohl ihreErsparnisse als auch ihre Wertpapieranlagen gesteigert. Insgesamt wurde vonbeiden Geschlechtern aber mehr gespart als investiert. Dies bestätigt auch eineUntersuchung der DZ Bank, gemäß der das Geldvermögen der deutschen