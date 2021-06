Tudor Gold erweitert das Diamantbohrprogramm auf vier Bohrgeräte bei der Goldstorm-Lagerstätte auf Treaty Creek im Nordwesten von B.C., Kanada

VANCOUVER, BC, 7. Juni 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass zwei weitere Bohrgeräte bei Treaty Creek (das „Projekt“), das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet, angekommen sind. Die Diamantbohrungen werden mit vier Bohrgeräten auf der Goldstorm-Lagerstätte fortgesetzt, die im Trend des fünf Kilometer südwestlich gelegenen KSM-Projekts von Seabridge Gold liegt. Während der ersten zwei Wochen der Bohrungen auf dem vollständig finanzierten 30.000 Meter umfassenden Phase-I-Explorationsprogramm (das „Programm“) wurden hervorragende Fortschritte erzielt. Bei diesem Programm zur Abgrenzung der Lagerstätte und zur Exploration der Konzessionsflächen sollen bis zu sechs Bohrgeräte verwendet werden.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt: „Trotz einer überdurchschnittlich hohen Schneedecke haben die Teams den Schneeaushub schnell vorangetrieben, um Bohrstellen freizulegen, sodass vier Diamantbohrgeräte den Betrieb aufnehmen können. Wir planen, diesen Monat Pad-Standorte bei anderen Bohrzielen wie Perfect Storm (PSZ) und Eureka vorzubereiten und werden zwei zusätzliche Diamantbohrgeräte einsetzen.

Wir freuen uns über die Bohrungen bei diesen vielversprechenden neuen Bohrzielen, jedoch liegt die Priorität unseres Explorationsprogramms darin, die Grenzen der Goldstorm-Lagerstätte zu definieren, da sie derzeit für eine Erweiterung in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt. Zusätzlich zum potentiellen Hinzufügen neuer Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) zur Ressource werden wir versuchen, einen möglichst großen Teil der 7,9 Millionen Unzen Gold Eq der abgeleiteten Ressourcen in die Kategorien der gemessenen und angezeigten Ressourcen umzuwandeln, die derzeit 19,41 Millionen Unzen Gold Eq umfassen. Gleichzeitig mit dem Bohrprogramm werden umweltbezogene Basisstudien weiter durchgeführt, einschließlich unserer Wasserprobenentnahmeprogramme und der Installation einer Wetterüberwachungsstation in der Nähe unseres unteren Exploration-Camps.