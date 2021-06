Recherchen von Celent im Auftrag von Icon Solutions und MongoDB haben ergeben, für welche Bankdatenservices Unternehmen zahlen würden und welche sie als Mindestanforderung betrachten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Firmenkunden am ehesten bereit wären, für folgende Dienstleistungen zu zahlen: Echtzeit-Bargeldbestände (84 %), verbesserte Sicherheit und Betrugsprävention (74 %) und ein einziges Echtzeit-Salden-Dashboard über mehrere Bankpartner hinweg (70 %). Der Bericht spricht auch das Risiko der Kundenabwanderung an, da Unternehmen nicht erwarten, für Dienstleistungen wie virtuelle Konten und Unterstützung bei der Erfüllung von ISO 20022 zu zahlen, und dafür den Anbieter wechseln würden.

‘Expectation versus Reality for Payments Data Monetisation’ (Erwartung und Realität bei der Monetarisierung von Zahlungsverkehrsdaten) ist eine Studie, in der 217 Finanzleiter und CFOs von Unternehmen sowie 168 leitende Bankangestellte weltweit befragt wurden. Die Ergebnisse bieten einzigartige Einblicke in die geschäftlichen Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, in ihre Erwartungen an datengestützte Dienstleistungen sowie in die Pläne der Banken, die neuen Kundenanforderungen durch Initiativen zur Monetarisierung von Zahlungsverkehrsdaten zu erfüllen.

Die Monetarisierung von Zahlungsverkehrsdaten hat für die Banken eine immer wichtigere strategische Priorität. 38 % gaben an, dass dies ein Ziel von Investitionen in die technologische Transformation ist. Treibende Faktoren dafür sind der wachsende Margen- und Wettbewerbsdruck, die sich verändernden Kundenerwartungen, die Migration zu Echtzeit-Zahlungsinfrastrukturen und die ISO 20022.

“Die Firmenkunden erwarten von ihren Bankpartnern immer öfter, dass sie ihnen helfen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten, und dies schafft zahlreiche Chancen für neue, umsatzsteigernde Dienstleistungen”, erläutert Kieran Hines, Senior Analyst bei Celent. “Ein besserer Zugang zu Echtzeitdaten und -prognosen steht ganz oben auf der Wunschliste der Kunden, ebenso wie verbesserte Sicherheit und analytische Werkzeuge zur Unterstützung der Entscheidungsfindung. Dies ist aber noch nicht alles, denn es gibt eine Reihe von Dienstleistungen, auf die Unternehmen zwar zugreifen möchten, aber nicht bereit sind, dafür zu bezahlen - mit anderen Worten, sie werden zur Mindestanforderung. Da viele Firmenkunden eine Rationalisierung ihrer Bankbeziehungen anstreben, sollten Banken in Betracht ziehen, in neue, datengestützte Dienstleistungen zu investieren, um die Kundenbindung zu unterstützen und zugleich den Umsatz zu steigern.”