SKODA FABIA COMBI mit aufgewerteter Serienausstattung noch attraktiver (FOTO)

> Aufgewerteter SKODA FABIA COMBI startet ab 16.090 EuroAnfang Mai hat die vierte Generation des SKODA FABIA in Prag ihre Weltpremieregefeiert. Die großzügige Kombivariante der dritten FABIA-Generation könnenKunden weiterhin bestellen. Mit erweiterter Serienausstattung präsentiert sichder FABIA COMBI attraktiver als je zuvor. Bereits die Active-Version stattet derHersteller jetzt mit Klimaanlage, Musiksystem inklusive sechs Lautersprechernund vielem mehr aus.Der SKODA FABIA COMBI zählt zu den beliebtesten Modellvarianten des Herstellers.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Dataforce belegte der geräumigeKleinwagen 2020 sowohl auf dem Flotten- als auch auf dem Gesamtmarkt Platz einsin seinem Segment.Auch nach der Weltpremiere der vierten Generation der FABIA-Kurzheckvariantekönnen Kunden den bisherigen FABIA COMBI weiterhin bestellen. Er überzeugt absofort mit einer noch umfangreicheren Serienausstattung. Bereits der ab 16.090Euro erhältliche FABIA COMBI Active umfasst zum Beispiel eine Klimaanlage,elektrische Fensterheber vorn und eine Fernbedienung für dieZentralverriegelung. Auch ein Musiksystem inklusive SKODA Surround-Soundsystemfür digitale Audioquellen und sechs Lautsprechern zählt jetzt zumBord-Equipment. Mit der geteilten Rücksitzbank hält ein weiteres praktischesFeature Einzug. Den FABIA COMBI Ambition hat SKODA um höhenverstellbareVordersitze und eine schwarze Dachreling aufgewertet.Das Sondermodell BEST OF komplettiert das FABIA COMBI-Angebot. Es kombinierteine umfangreiche Ausstattung mit einem attraktiven Preisvorteil: Gegenübereinem vergleichbar ausgestatteten Serienfahrzeug sparen Kunden bis zu 4.169Euro. Der FABIA COMBI BEST OF verfügt unter anderem über LED-Hauptscheinwerfermit integriertem Abbiegelicht, Fernlichtassistent inklusive Regensensor und16-Zoll-Leichtmetallfelgen.Für den FABIA COMBI stehen zwei effiziente Benzinmotoren zur Wahl. Sie leisten44 kW (60 PS)* bzw. 70 kW (95 PS)*. Beim 1,0 TSI - dem Einstiegsaggregat imSondermodell BEST OF - können sich Käufer zwischen einem manuellen5-Gang-Getriebe und einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe entscheiden. Der 1,0 MPIverfügt über eine manuelle 5-Gang-Schaltung.