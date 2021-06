DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Alpha Esports Tech - Esports-Partnerschaft mit 'Centric Gaming' 08.06.2021 / 17:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alpha Esports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) schließt eine Partnerschaft mit "Centric Gaming", einem in den größten und populärsten Esports der Welt tätigen Unternehmen. "Centric Gaming" wird zukünftig einige seiner Wettbewerbe in der unternehmenseigenen "GamerzArena" veranstalten.

Das Technologieunternehmen, das sich auf die neuen Märkte Esports, mobiles Gaming, Commerce, Blockchain und auf hohe Wachstumschancen spezialisiert hat, freut sich den Abschluss einer Esports- und Marketingpartnerschaft mit "Centric Gaming", einem Esports-Team und Kader mit insgesamt mehr als 150.000 Anhängern auf Social Media, bekanntzugeben. "Centric Gaming" wird die Online-Gaming-Plattform des Unternehmens "GamerzArena" für eine Reihe verschiedener Aktionen und Wettbewerbe nutzen und bewerben.

"Centric Gaming ist eine junge und spannende Esports-Organisation, und wir sind begeistert, eine Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen zu sein. [...] Wir werden in den kommenden Monaten Esports-Wettbewerbe für seine Fans organisieren, und wir freuen uns auf den aufregenden und unterhaltsamen Content, den wir in den nächsten Jahren kreieren werden. Wir glauben, wir können mit Hilfe von Centric Gaming und seinen Anhängern eine beachtliche neue Nutzerbasis für die GamerzArena-Plattform anziehen", erläuterte der COO von Alpha Esports Tech, Brian Wilneff.

Die Partnerschaft umfasst "Centric Gaming" (von NBA-Spieler Dion Waiters gegründet) und seine Pro Esports-Spieler einschließlich Kubx, Snagged, Rasko, die den Abonnement-Service "GamerzArena+" des Unternehmens bewerben. Centric Gaming und das Unternehmen werden außerdem verschiedene Esports-Turniere in der "GamerzArena" veranstalten, beginnend mit Fortnite-Turnieren, die auch in den sozialen Medien von "Centric Gaming" beworben werden.