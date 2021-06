BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Armin Laschet will im Wahlkampf auf weniger staatliche Regulierung setzen. In der Corona-Pandemie sei eine klare Unterstützung durch den Staat richtig, sagte Laschet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Dienstag in Video-Beratungen der Unionsfraktion im Bundestag. "Aber wir werden auf Dauer nicht jedes Risiko schuldenfinanziert tragen können." Es dürfe nicht zur "Lebensphilosophie" werden, den Staat sämtliche Lebensbereiche durch Verordnungen regeln zu lassen.

Laschet kündigte demnach an, das CDU-Präsidium werde sich an diesem Sonntag zu Beratungen über das geplante Regierungsprogramm treffen. Er wurde mit den Worten zitiert: "Wir waren vor Bundestagswahlen immer die letzten, wenn wir im Juni das Programm vorstellen, aber auch somit die mit dem modernsten Programm." CDU und CSU wollen ihr gemeinsames Wahlprogramm am 20. und 21. Juni in Berlin verabschieden.