Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX nach einer regelrechten Achterbahnfahrt im Minus geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.640,60 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Kurz vor Handelsende waren die Energietitel Eon, RWE und Siemensenergy vereint im grünen Bereich, auch Merck , Vonovia und Delivery Hero liefen gut. Auffallend abverkauft wurden Autoaktien. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2183 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8208 Euro zu haben.