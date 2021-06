Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Dax verliert leicht - Lustlose Wall Street belastet Der lustlose Handel an der Wall Street hat dem Dax am Dienstag den Wind aus den Segeln genommen. Zum Schluss stand der deutsche Leitindex 0,23 Prozent tiefer bei 15 640,60 Zählern. Vor dem Start des Aktienhandels in New York hatte der Dax noch …