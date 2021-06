Perpetua beteiligt sich mehrheitlich an Nothelle, einer Gruppe von Customer Contact Centern

Die Perpetua Holding freut sich bekannt zu geben, dass sie die Mehrheit der Anteile an der Nothelle Gruppe ("Nothelle") von deren Gründerfamilie erworben hat. Nothelle ist eine Unternehmensgruppe von Customer Contact Centern und bietet seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen technischer Endkunden-Support und Durchführung von Sales-Kampagnen an. Nothelle ist bevorzugter Partner sowohl für international tätige Blue-Chip-Kunden als auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gegründet durch Helmut Nothelle im Jahr 1997, hat sich das Unternehmen seit Beginn an als dynamischer und flexibler Anbieter positioniert. Kunden schätzen insbesondere die exzellente Servicequalität, die Agilität und die hohe Innovationskraft. Nothelle bietet ein vielfältiges Portfolio an Services an, unter anderem technischen First- und Second-Level Support für Endkunden, Durchführung von Kundenakquisition und Kundenrückgewinnung sowie Fernwartung. Hierbei überzeugt Nothelle vor allem mit der Fähigkeit, komplexe und technisch anspruchsvolle sprach- und chatbasierte Services anzubieten.

Das stark wachsende Unternehmen plant für das Jahr 2021 mit einem Umsatz von deutlich über 20 Millionen Euro. Nothelle hat seinen Hauptsitz in Duisburg mit einer weiteren Niederlassung in Mönchengladbach und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter. Perpetua hat die Mehrheit der Anteile von Maurice Nothelle, dem Sohn von Helmut Nothelle, erworben. Dieser übernahm das Unternehmen und die Rolle des CEO von seinem Vater im Jahre 2000. Maurice Nothelle verbleibt weiterhin in der Rolle als wichtiger Gesellschafter und CEO.

Die Perpetua Holding wird Maurice Nothelle und das weitere Management zukünftig dabei unterstützen, das organische Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen, das angebotene Serviceportfolio auszubauen und in anorganische Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.