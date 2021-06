TCS bereichert das London Marathon-Erlebnis durch Technologie als neuer Titelpartner

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Services, Consulting und Business Solutions, gab bekannt, dass es nach dem diesjährigen Rennen am 3. Oktober ab 2022 Titelpartner des London Marathons wird.

TCS hat die rekordverdächtige offizielle Event-App entwickelt, die es Teilnehmern und Zuschauern ermöglicht, das beste London Marathon-Erlebnis zu erleben. Im Jahr 2020 hat TCS die App aktualisiert, um die Teilnehmer des ersten virtuellen London-Marathons während der Pandemie zu unterstützen. TCS plant, digitale Innovationen zu nutzen, um das Veranstaltungserlebnis für alle zukünftigen Rennen, die weiterhin eine Mischung aus physischen und virtuellen Veranstaltungen sein werden, weiter zu verbessern. Das diesjährige Ziel besteht darin, dass 50.000 Läufer an der Massenbeteiligung von Blackheath bis The Mall teilnehmen und weitere 50.000 an der virtuellen Veranstaltung.

„Der London Marathon wurde auf der Grundüberzeugung gegründet, dass die Menschheit vereint werden kann. TCS entwickelt innovative und wirkungsvolle Technologielösungen, um diese Überzeugung zu verwirklichen und Menschen zu inspirieren, an sich selbst zu glauben“, sagte Amit Kapur, Country Head, TCS UK & Ireland. „Wir freuen uns, die Rolle des Titelpartners zu übernehmen und den zukünftigen Erfolg physischer und virtueller London Marathons voranzutreiben.“

„Wir freuen uns, TCS ab 2022 als neuen Titelpartner des London Marathon begrüßen zu dürfen. Dies ist ein Meilenstein in unserer Geschichte und wir freuen uns darauf, mit TCS zusammenzuarbeiten, um unsere digitale Reichweite weiterzuentwickeln und zu vergrößern, Millionen mehr zu inspirieren, aktiv zu werden und Möglichkeiten zu entwickeln, noch mehr für Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln. TCS ist seit fünf Jahren ein fester Bestandteil des Marathons und liefert die neueste Technologie, um das Marathonerlebnis für Teilnehmer und Zuschauer zu verbessern. Diese neue Titelpartnerschaft markiert den Beginn einer neuen Ära in dem, was wir gemeinsam erreichen können“, kommentierte Hugh Brasher, Event Director des London Marathon.