Vinci (DG): Seitwärtsrange könnte gleich am Mittwoch nach oben gebrochen werden

Der Konzern ist breit aufgestellt und dürfte von Infrastruktur-Aufträgen der öffentlichen Hand profitieren.

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci (DG) könnte eine bombastische Kursrallye hinlegen.

Symbol: DG ISIN: FR0000125486

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Kurszuwachs von etwas über 10 Prozent in sechs Monaten mündete zuletz in eine längere Seitwärtsbewegung mit klar definierter Unterstzungs und Widerstandslinie. Der leicht ansteigende 20er-EMA trägt dazu bei, dass wir den Ausbruch aus der Seitwärtsrange in Richtung Norden erwarten.