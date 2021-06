Indiens größte Bank SBI investiert in führendes digitales Zahlungsunternehmen Cashfree

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Cashfree (https://www.cashfree.com/) ,

Cashfree zählt derzeit zu den führenden Zahlungsdienstleistern in Indien undwickelt jährlich Transaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar ab. NebenIndien werden die Produkte von Cashfree in acht weiteren Ländern eingesetzt,darunter die USA, Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate."Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit dem vertrauenswürdigen undführenden Kreditgeber des Landes, SBI. Die Investition von Indiens größter Bankzeigt das Vertrauen in die Innovationstätigkeit von Cashfree und die Art undWeise, wie wir das Zahlungsgeschäft schnell ausbauen. Dies unterstreicht auchdie Rolle von Cashfree beim Aufbau eines Zahlungsökosystems, das wachsendeUnternehmen den schnellsten und einfachsten Weg zum Einzug von Zahlungen undAuszahlungen bietet. Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran und wirengagieren uns weiterhin dafür, indischen Unternehmen vereinheitlichte undtransparente digitale Transaktionen mit einer kürzeren Durchlaufzeit zuermöglichen. Die Investition passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Wirwollen uns weiter auf Kundenerfahrung und Produktinnovation konzentrieren", sagtAkash Sinha, Mitbegründer und CEO von Cashfree .Cashfree wurde vom Zahlungspionier PayPal ins Leben gerufen und wird von ApisPartners, Smilegate und Y Combinator unterstützt. Cashfree wird von Unternehmenwie Zomato, Cred, Nykaa, Delhivery, Acko, Shell u.a. für verschiedenegeschäftliche Zahlungsanforderungen wie E-Commerce-Zahlungseinzug,Verkäuferzahlungen, Marktplatzabrechnungen usw. genutzt.Informationen zu Cashfree:Cashfree ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und API-Banking-Lösungen. Esbietet umfassende Zahlungslösungen, die es Unternehmen in Indien ermöglichen,mit einer einfachen Integration über alle verfügbaren Methoden Zahlungeneinzuziehen und Auszahlungen vorzunehmen. Zu den Angeboten von Cashfree gehörenein fortschrittliches und einfach zu integrierendes Zahlungs-Gateway, eineSplit-Payment-Lösung für Marktplätze, eine API zur Verifizierung von Bankkontenund Auto Collect - eine virtuelle Kontolösung, um eingehende Zahlungen mitKunden abzugleichen. Das von Akash Sinha, Absolvent des IIIT Hyderabad, undReeju Datta, Absolvent des IIT Kharagpur gegründete Unternehmen gehört zu denführenden Zahlungsdienstleistern in Indien und wickelt überhttp://www.cashfree.com/ jährlich Transaktionen im Wert von 20 Mrd. USD ab. Eshat sich durch den Einsatz von Technologie an die Spitze der Zahlungsabwicklerin Indien gesetzt - mit mehr als 50% Marktanteil. Cashfree ermöglicht mehr als100.000 Unternehmen Zahlungseinzüge, Lieferantenauszahlungen, Lohnauszahlungen,Massenerstattungen, Spesenrückerstattungen, Treue- und Prämienzahlungen. NebenIndien werden die Produkte von Cashfree in acht weiteren Ländern eingesetzt,darunter die USA, Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate. Cashfree wirdvom Silicon-Valley-Investor Y Combinator, von Apis Partners und der State Bankof India (SBI) unterstützt und wurde von PayPal inkubiert.