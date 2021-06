Tuscan Holdings Corp. reicht überarbeitetes vorläufiges Proxy Statement ein und bestimmt Stichtag für Aktionäre mit Befugnis zur Abstimmung über die Unternehmensfusion

Tuscan Holdings Corp. (Nasdaq: THCB) („Tuscan Holdings“) hat ein überarbeitetes vorläufiges Proxy Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) in Verbindung mit der geplanten Unternehmensfusion mit Microvast, Inc. eingereicht, einem weltweit führenden Anbieter von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutz- und Spezialfahrzeuge. Das Unternehmen hat als Stichtag für die Bestimmung der stimmberechtigten Aktionäre bei der außerordentlichen Hauptversammlung (die „außerordentliche Hauptversammlung“) den Geschäftsschluss am 21. Juni 2021 festgelegt. Tuscan Holdings geht davon aus, dass die außerordentliche Hauptversammlung am oder um den 16. Juli 2021 stattfinden wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210608005949/de/