Die Wall Street heute mit einer Achterbahnfahrt: der Leitindex mit dem 11. Aufwärts-Gap in den letzten 13 Handelstagen, dann aber ein deutlicherer Rücksetzer, bevor es dann wieder nach oben ging. Ist das bereits die Nervosität der Wall Street vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag? Auch die "Meme-Aktien" wie AMC Entertainment mit einem ähnlich Muster: erst nach oben, dann nach unten. Bitocin dagegen weiter auf konstanter Talfahrt mit einem Sturz auf knapp über 31.000 Dollar - damit sind seit dem Hoch der Kryptowährungen sage und schreibe eine Billion an Vermögen wieder "verschwunden". Ist der Absturz bei Bitcoin, das bis April ähnlich lief wie der Leitindex S&P 500, eine Vorbote?

