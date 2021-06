Im engsten Kreis / Kommentar zur Gläubigerversammlung der insolventen Greensill-Bank von Anna Sleegers

Bremen (ots) - Bankenpleiten hinterlassen selten Gewinner. Da macht auch die Insolvenz der an ihrer Nähe zum Stahlimperium des britischen Geschäftsmanns Sanjeev Gupta zugrunde gegangenen Greensill Bank aus Bremen keine Ausnahme. Von den aus dem Ruder gelaufenen Geschäften der Regionalbank sind noch Rechnungen von 4 Mrd. Euro offen, von denen der Insolvenzverwalter mit Glück und Ge­schick in den kommenden Jahren gerade einmal die Hälfte wieder hereinzuholen hofft.

Insofern überrascht die verhaltene Stimmung auf der ersten Gläubigerversammlung nicht. Die Veranstaltung erinnerte eher an eine Trauerfeier als an die Art von Events, die im Konzerthaus "Die Glocke" in der Bremer Innenstadt zumindest in Vor-Corona-Zeiten üblicherweise stattfanden. Neben dem Schmerz um die abzuschreibenden Summen dürften einige der rund 100 Veranstaltungsteilnehmer auch an­dere Themen umgetrieben haben. Zum Beispiel die Frage nach der eigenen Rolle in diesem Trauerspiel.