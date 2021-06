Sperrfrist: 08.06.2021 17:30

Berlin (ots) - Das Lab soll ein Ort der Vernetzung für die Energie- und

Digitalwirtschaft werden / dena will im Herbst eröffnen





Die digitale Energiewende bekommt eine eigene Adresse. Auf dem Gelände desältesten Industriedenkmals der Stadt Berlin, der KöniglichenPorzellan-Manufaktur (KPM) Berlin, soll in den kommenden Monaten einInnovationsort für die Energiewende entstehen. Digital sind im "Future EnergyLab" in den vergangenen Monaten bereits einige Pilotprojekte an den Startgegangen: Rund 50 Unternehmen sind im Lab vernetzt und erproben auf Basis vonTechnologien wie Blockchain und Künstlicher Intelligenz digitale Lösungen füreine klimafreundliche Energiewirtschaft. Zukünftig soll der Wissensaustausch imFuture Energy Lab am Berliner Tiergarten auch analog möglich sein. Mit demheutigen Presse-Kick-off (siehe Einladung anbei) beginnen die Detailplanungenfür den Umbau. Im Future Energy Lab werden ein Co-Working Bereich und einedigitale Werkstatt zur Verfügung stehen. Das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie (BMWi) hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) mit dem Projektbeauftragt.Andreas Feicht, Staatssekretär im BMWi: "Mit dem Future Energy Lab legen wir denFokus auf die Zukunft. Um die Möglichkeiten der Digitalisierung im Sinne derEnergiewende konkret zu erproben und innovative Ideen zu katalysieren, brauchtes einen geeigneten Ort. Dieser Ort soll mitten in Berlin entstehen und er solloffen sein für alle Akteure, die zur digitalen Umsetzung der Energiewendebeitragen möchten. Wir denken, dass gerade an der Schnittstelle zwischenDigital- und Energiewirtschaft, zwischen jungen und etablierten Unternehmen, einsehr hohes Innovationspotenzial liegt. Mit dem Future Energy Lab setzen wireinen wichtigen Impuls, um dieses Potenzial konkret zu fördern."Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die schnelleMarktdurchdringung digitaler Energie- und Klimatechnologien ist für dieEnergiewende unbedingt notwendig. Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen,wie die Vernetzung von Digital- und Energiewirtschaft hier zu vielversprechendenLösungen in der Energiewende führt. Um diese Vernetzung weiter zu vertiefen,wird das Future Energy Lab nun auch physisch ein Ort der Begegnung undInnovation. Hier kann gemeinsam in einer digitalen Werkstatt an konkreten Ideengearbeitet und der Dialog mit anderen Unternehmen und Start-ups gesucht werden.Wir sind davon überzeugt, dass das Future Energy Lab ein Ort wird, an demZukunftsvisionen in die Realität umgesetzt werden können. Mit dem Standort imKPM Quartier schaffen wir eine spannende Verbindung zwischen historischerKulisse und hoch innovativen Technologien."Die Eröffnung des Future Energy Lab ist im Herbst geplant. Unternehmen, die sichfür die Aufnahme in das Future Energy Lab interessieren, können sich gerneweiterhin an die dena wenden. Weitere Informationen sowie ein Kontaktformularfinden Sie unter: http://www.future-energy-lab.dePressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Irene Beringer, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-114, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:mailto:beringer@dena.de, Internet: http://www.dena.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/4935567OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)