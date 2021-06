AIT Worldwide Logistics setzt mit der Mitgliedschaft im Produce Blue Book auf Verbindungen zu Erzeugern

Die AIT-Mitgliedschaft im Produce Blue Book, die im April 2021 begann, bietet Erzeugern, die innerhalb der Vereinigten Staaten sowie weltweit versenden, eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, das vertrauenswürdige AIT-Kühlkettennetzwerk zu überprüfen und sich mit ihm zu verbinden.

„In der langen, erfolgreichen Geschichte von AIT im Bereich der Lebensmittellogistik war die Mitgliedschaft im Produce Blue Book ein klarer nächster Schritt", sagt Michael Rothacher, Vice President Strategic Accounts bei AIT. „Wir sehen dies als eine Investition in den Aufbau von Beziehungen - eine Fähigkeit, die im Mittelpunkt unserer Mission steht, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen - und eine einfache Möglichkeit für Landwirte, sich mit einem Anbieter zu verbinden, der ihnen hilft, den Bedarf ihrer Kunden an schnellem, frischem und hochwertigem Obst und Gemüse zu decken."

Seit 1901 ist Blue Book Services der führende Anbieter von Kredit- und Marketinginformationen für die Frischobst- und Gemüsebranche. Die Organisation dient Lieferanten, Käufern, Maklern und Transporteuren durch die Bereitstellung aktueller Finanzdaten und Marketingmöglichkeiten für Produktions- und Transportunternehmen in der ganzen Welt.

„Was die Kunden an der Zusammenarbeit mit AIT schätzen, ist unser persönliches Eingehen auf ihre individuellen Bedürfnisse, unsere Flexibilität, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen, und unser obsessiver Fokus auf Qualität", sagt Steve Taylor, Sales Director von AIT Food Logistics. „Zusätzlich zu dem, was [Kunden] von einem Lebensmittellogistiker erwarten würden - unsere temperaturgeführten Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung im Lebensmittelhandel - können wir ihnen bei AIT dank unserer mehr als 85 Standorte in Asien, Europa und Nordamerika auch einen einfachen Zugang zu Wegen und Märkten auf der ganzen Welt bieten."