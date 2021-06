Vertex stärkt die Partnerschaft mit Alfa für die Einhaltung der Vorschriften für indirekte Steuern

Exklusive Steuerautomatisierungslösung für Auto-Leasing

KING OF PRUSSIA, Pa., June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, kündigte die neue Integration seiner Vertex O Series für Leasing-Steuern mit Alfa Start an. Alfa Start, das exklusiv für den Auto-Leasing-Betrieb aller Größen entwickelt wurde, ist die vorkonfigurierte Version des cloudbasierten Alfa Systems, der weltweite Marktführer für Asset-Financing-Software. Dadurch wird die Partnerschaft von Vertex mit Alfa, einem führenden Technologieanbieter, der einige der weltweit größten Unternehmen im Bereich der Automobilfinanzierung unterstützt, weiter ausgebaut.



Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, die Steuerkomplexität bei Leasing- und Miettransaktionen zuverlässig zu managen. Die ständigen Änderungen von Regeln und Sätzen über verschiedene Gerichtsbarkeiten, Bundesstaaten und Produkte hinweg erfordern eine integrierte Software, um die indirekten Steuern für alle Leasingtransaktionen genau zu berechnen. Die Steuertechnologie von Vertex ermöglicht es Kunden von Alfa Start, Transaktionssteuern während der gesamten Laufzeit des Leasingvertrags zu automatisieren. Kunden von Alfa können dank Vertex O-Series auch das Management von Freistellungsbescheinigungen vereinfachen und so Risiken reduzieren, ein einziges digitales Datenverzeichnis erstellen und die Audit-Leistung verbessern.

„Die Stärkung unserer Beziehung zu Vertex hilft uns dabei, ein optimiertes Kundenerlebnis und zukunftssichere Asset-Financing-Programme für Vermögenswerte zu schaffen“, so Simon Clark, Director of Product and Delivery für Nord- und Südamerika bei Alfa. „Diese neue Lösung von Vertex und Alfa Start bietet Autovermietungsunternehmen eine einheitliche Plattform, die auf ihre spezifischen Steueranforderungen zugeschnitten ist, damit sie sich darauf konzentrieren können, ihr Wachstum zu beschleunigen.“

Die Leasinglösung Vertex O-Series wurde speziell für die hochkomplexen Steueranforderungen von Leasinggebern entwickelt. Die Integration in Kombination mit der Leistung von Alfa Start ermöglicht es Kunden, die Besteuerung von Leasingtransaktionen zu vereinfachen und zu automatisieren. Sie bietet vollständige Transparenz und Kontrolle über alle Geschäftsabläufe und verbessert gleichzeitig die Steuergenauigkeit.