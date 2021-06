mVISE kündigt Akquisition für zweite Jahreshälfte an - Kapitalerhöhung kommt

In der zweiten Hälfte 2021 soll bei mVISE Entscheidendes passieren: Das Scale-notierte Unternehmen kündigt für diesen Zeitraum die Integration oder auch Verschmelzung mit einer wertstiftenden Akquisition an. „Damit soll die strategische Positionierung der Gesellschaft ausgeweitet und ein deutliches Ergebniswachstum erreicht werden”, heißt es aus dem Düsseldorfer Unternehmen am Dienstag.Im Zuge des geplanten Deals will ...