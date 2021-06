Permission.io kooperiert mit Regula Forensics zur Integration von KYC in die Zielgruppenwerbung

Permission.io, die digitale Werbeplattform, die es Experten aus dem Bereich Online-Marketing ermöglicht, Nutzer für die Reaktion auf Werbeanzeigen zu belohnen, kündigt die Integration mit dem Regula Document Reader SDK an. Damit wird der gesamte Know-Your-Customer-Prozess (KYC) abgedeckt. Durch die Kooperation wird das Betrugsrisiko verringert; darüber hinaus bietet sie Werbetreibenden ein verifiziertes Zielpublikum.

Regula ist ein weltweit operierender Software- und Hardwarehersteller, der auf die Überprüfung von Identitätsdokumenten, Banknoten und Wertpapieren spezialisiert ist. Mit 28 Jahren Erfahrung ist Regula in Expertenkreisen weltweit ein vertrauenswürdiger Name, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen verfügt über die branchenweit umfangreichste Datenbank mit Dokumentenvorlagen und nutzt künstliche Intelligenz, um den Dokumententyp automatisch zu bestimmen und optische Anzeichen von Betrug zu erkennen. Dank proprietärer Face-Matching- (Gesichtsabgleich) und Liveness-Detection-Technologien bietet Regula eine Komplettlösung für die Identitätsprüfung an.

Permission.io ist eine digitale Werbeplattform, die es Verbrauchern ermöglicht, für die Reaktion auf Werbeanzeigen Belohnungen zu erhalten. Das Unternehmen nutzt die Blockchain-Technologie, um Werbetreibenden die Möglichkeit zu bieten, Verbraucher für die Registrierung, die Bereitstellung von Profil- und Präferenzdaten, die Reaktion auf Videoanzeigen, das Empfehlen von Freunden und andere Aktivitäten mit ASK, der plattformeigenen Kryptowährung, zu belohnen.

„Die digitale Werbung ist reif für den Wandel“, so Charles Silver, CEO von Permission.io. „Große Technologieunternehmen verwerten Benutzerdaten; der Klickbetrug wird Schätzungen zufolge bis 2021 zu einem Geschäft mit einem Volumen von rund 87 Mrd. US-Dollar anwachsen. Die großen Plattformen benoten dabei gewissermaßen ihre eigenen Hausaufgaben, und die Werbetreibenden ziehen dabei den Kürzeren. Nur allzu oft werden die Anzeigen, für die sie bezahlen, gar nicht gesehen. Permission bringt den Wandel, den diese Branche so dringend benötigt: Das Unternehmen respektiert die Nutzerdaten und bietet den Werbetreibenden eine bessere Zielgruppenansprache und eine höhere Investionsrendite für ihre erheblichen Ausgaben.“