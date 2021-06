Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nynomic übernimmt Image Engineering Nynomic übernimmt mit 51 Prozent der Anteile die Mehrheit an der Image Engineering GmbH & Co. KG aus Kerpen. Zum Kaufpreis für die neue Konzerngesellschaft schweigt sich das Unternehmen aus dem holsteinischen Wedel am Dienstag aus. „Mit dem Erwerb …