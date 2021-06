Gastech findet von 21. bis 23. September 2021 in Dubai im Dubai World Trade Centre statt

Die weltgrößte Messe und Konferenz der Gas-, LNG-, Wasserstoff- und Energiebranche findet aufgrund von COVID-19 Unsicherheiten und Reisebeschränkungen nicht in Singapur statt

LONDON, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die Gastech, die weltweit größte Messe und Konferenz zur Förderung der Gas-, LNG-, Wasserstoff- und Energiebranche, findet vom 21. bis zum 23. September 2021 in Dubai statt. Das haben die Organisatoren der Veranstaltung, dmg events, heute bekannt gegeben. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai.

Die Gastech 2021 sollte ursprünglich in Singapur stattfinden, das für seinen ausgezeichneten Umgang mit der COVID-19-Pandemie bekannt ist und einen guten Ruf als sicheres, innovatives und vertrauenswürdiges Ziel für Geschäfts- und Freizeitveranstaltungen hat. Allerdings haben die jüngsten COVID-19-Ausbrüche in Südostasien zu Unsicherheiten in Bezug auf Zugänglichkeit und Reisemöglichkeiten geführt, weshalb ein alternativer Veranstaltungsort für die Gastech 2021 gefunden werden musste.

Die Gastech 2021 wird vom Ministerium für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate unterstützt. Seine Exzellenz, Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister für Energie und Infrastruktur, erklärte: „Die VAE freuen sich, Gastgeber der Gastech, einer der weltweit führenden Veranstaltungen für die Gas-, LNG-, Wasserstoff- und Energiewirtschaft, zu sein. Die Gastech findet in einer für die Energiebranche wichtigen Phase statt, in der es sich die Welt gemeinsam zum Ziel gesetzt hat, die CO2-Emissionen zu senken und saubere, erschwingliche Energie für alle bereitzustellen. Die Gastech ist ein wichtiger Wegbereiter für Gespräche und Netzwerke, um die Energiewende vorantreiben."