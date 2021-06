Medizintechnik-Accelerator Sofinnova MD Start III startet Aufruf zur Einreichung von Projekten in frühen Phasen im Bereich Medizinprodukte

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute bekannt, dass sein Medizintechnik-Accelerator, Sofinnova MD Start III, einen Aufruf zur Einreichung von Projekten in frühen Phasen startet. Sofinnova MD Start III ist Teil der Sofinnova-Fondsplattform und arbeitet aktiv mit Medizinern und Unternehmern an der Entwicklung therapeutischer Medizinprodukte mit Umwälzungspotential. Dieser Aufruf zur Projekteinreichung verfolgt das Ziel, ausgewählte Projekte im Rahmen des MDS III-Accelerator-Programms durch Geldmittel und Mentoren zu fördern. Vorschläge können bis zum 9. Juli 2021 über das Online-Bewerbungsformular eingereicht werden.

Der Fonds Sofinnova MD Start III hat vor kurzem mehr als €50 Millionen von wichtigen institutionellen und Unternehmensinvestoren aufgebracht. Ziel des Fonds, der von einem dedizierten Team aus Serienunternehmern und Medizinern verwaltet wird, ist es, innovative Ideen in medizinische Realität zu verwandeln. Dazu sollen erstklassige Unternehmen im Bereich Medizinprodukte geschaffen und aufgebaut werden, die sich der Entwicklung neuartiger therapeutischer Medizinprodukte und -verfahren widmen. Bisher hat der Fonds 10 Unternehmen geschaffen und mehr als 2000 Projekte geprüft.