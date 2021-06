PEKING, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, rief Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in allen Ländern dazu auf, sich die Hände zu reichen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorbeugung und Behandlung von AIDS und Tuberkulose (TB) zu stärken, damit die gesamte Menschheit davon profitiert und eine globale Gemeinschaft der Gesundheit für alle aufgebaut wird.

Peng, die auch Botschafterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose und HIV/AIDS ist, äußerte sich per Videolink am Montag bei der Eröffnungszeremonie einer speziellen hochrangigen Veranstaltung am Rande des High-Level-Meetings der Vereinten Nationen zu AIDS.