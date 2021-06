Pratt & Whitney CSA schließt sich mit Next Level Aviation zusammen

Pratt & Whitney CSA, der Unternehmensbereich für gebrauchsfähige Materialien von Pratt & Whitney, und Next Level Aviation, ein führendes Unternehmen im globalen Vertrieb von gebrauchsfertigen Materialien (Used Serviceable Materials, USM), haben einen Vertrag über den Verkauf von USM für Flugzeugtriebwerke geschlossen. Dieser Vertrag untermauert das Engagement von Pratt & Whitney, seinen Kunden preiswerte Produkte mit erstklassigen Vorlaufzeiten zu liefern. Zudem wird die führende Position von Next Level Aviation als weltweiter Lieferant von USM weiter gestärkt, der in erster Linie Flugzeugplattformen von Boeing und Airbus sowie die dazugehörigen Triebwerke unterstützt. Pratt & Whitney ist eine Division der Raytheon Technologies Corporation (NYSE: RTX).

Die Vereinbarung zwischen Pratt & Whitney CSA und Next Level Aviation kombiniert die Ressourcen und das technische Know-how von Pratt & Whitney CSA mit der Kompetenz von Next Level Aviation in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Lieferung. Diese mächtige Kombination bietet unserem weltweiten Kundenstamm aus Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und MRO-Werkstätten (Werkstätte für Instandhaltung, Reparatur und Überholung; Maintenance, Repair and Overhaul) einen erheblichen Mehrwert sowie Kosteneinsparungen.