Leclanché gibt seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2020 bekannt und bestätigt sein Wachstumsziel für 2021



- Geprüfte Ergebnisse im Einklang mit den am 3. Mai 2021 veröffentlichten, ungeprüften Ergebnissen und Bestätigung eines Umsatzwachstums von 46 % im Jahr 2020.



- Starke Unterstützung durch den größten Aktionär des Unternehmens, SEFAM [1], durch eine zusätzliche Zusage zur Umwandlung von CHF 29,7 Millionen seiner Darlehen in Eigenkapital.



- Dank den bahnbrechenden Gewinnen einiger der weltweit führenden OEMs als Kunden verfügt das Unternehmen über eine

von über CHF 500 Millionen für die Jahre 2021 bis 2026. Das Unternehmen soll bis 2023 Produktionskapazitäten im Giga-Maßstab erreichen, um die Entwicklung fortzusetzen und von den Investitionen der letzten fünf Jahre in Höhe von CHF 110 Millionen zu profitieren.



- Der Umsatz im Jahre 2021 soll sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppeln.

- Der jüngste strategische Gewinn mit Canadian Pacific Railway stärkt den erfolgreichen Vorstoß des Unternehmens in die wasserstoffbetriebene Mobilität.



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 9. Juni 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, gibt heute die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr bekannt und stellt weitere Massnahmen zur finanziellen Stärkung vor.

SEFAM, der historische Mehrheitsaktionär von Leclanché, hat zusätzlich zu der am 30. März 2021 angekündigten Finanzierungszusage für das Jahr 2021 in Höhe von fast CHF 60 Millionen zugestimmt, CHF 29,7 Millionen seines Darlehens an Leclanché SA in Eigenkapital der Gesellschaft umzuwandeln. Diese Kapitalerhöhung wird den Aktionären bei der nächsten Generalversammlung des Unternehmens zur Abstimmung vorgelegt.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "Wir danken unserem grössten Aktionär, SEFAM, für die Bestätigung seiner Zusage, CHF 29,7 Millionen seines Darlehens in Eigenkapital umzuwandeln, und zwar rechtzeitig vor deren Fälligkeit im Dezember 2022. Wir sehen diese Aktion als eine starke Bestätigung der Wachstumsstrategie von Leclanché, die es dem Unternehmen zudem ermöglicht, erhebliche Barmittel aus Zinszahlungen einzusparen und seine Bilanz wesentlich zu stärken."